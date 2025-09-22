Lekarze rodzinni są zaniepokojeni planowanymi od października zmianami finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Chodzi o nowe zasady ustalania wynagrodzeń dla koordynatorów w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Organizacje zrzeszające lekarzy rodzinnych, wśród nich Federacja Porozumienie Zielonogórskie, wysłały w tej sprawie pisma do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rejestracja w przychodni / Marek Bazak / East News

Lekarzy rodzinnych zaniepokoił plan, żeby od października kwota pieniędzy dla koordynatorów w przychodni była uzależniona od wielkości populacji, którą ta placówka ma pod opieką.

Najmocniej odczują to najmniejsze poradnie POZ z małych miejscowości - ostrzega w rozmowie z RMF FM doktor Tomasz Zieliński z Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Jeżeli redukujemy finansowanie w małych podmiotach, dostępność personelu trzeba będzie ograniczyć. Mówiąc najprościej: pacjenci dostaną mniej świadczeń i niższej jakości, tego chcemy uniknąć, tym bardziej że ankiety pokazują, że pacjenci są zadowoleni z opieki koordynowanej, takich projektów potrzebujemy w polskim systemie ochrony zdrowia - podkreśla doktor Zieliński.

Specjaliści medycyny rodzinnej obawiają się, że po zmianie pacjenci będą mieć utrudniony dostęp do opieki koordynowanej. W jej ramach w wybranych poradniach POZ można uzyskać pomoc specjalisty kardiologa czy diabetologa.

NFZ uspokaja: "Będziemy dalej finansować koordynatorów"

Dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz zapytał o wątpliwości Narodowy Fundusz Zdrowia. W odpowiedzi dyrektor Biura Komunikacji i Promocji NFZ Paweł Florek wskazuje, że w "dokumencie podpisanym przez kierownictwo Porozumienia Zielonogórskiego w 2022 r., wskazano, że miesięczny ryczałt za koordynację jest czasowym dodatkiem na 12 miesięcy. Ten dodatek miał motywować i wspomagać kolejne placówki, które przystępowały do opieki koordynowanej". "Aby wzmocnić opiekę koordynowaną prezes NFZ Filip Nowak przedłużył obowiązywanie dodatku. Ale od początku było jasne, że nie jest to rozwiązanie na stałe, a przyznane na czas określony. Trudno więc mówić o zaskoczeniu, zwłaszcza, że ten dodatek miał obowiązywać do czerwca 2025 r. Jednak wychodząc naprzeciw środowisku POZ, został jeszcze przedłużony o trzy miesiące, do końca września" - czytamy.

"Od 1 października br. nadal będziemy go wypłacać placówkom POZ. Trafi do podmiotów, które przystąpią do opieki koordynowanej. Będzie obowiązywał przez pół roku. Zatem utrzymujemy podstawowy cel, czyli dalsze motywowanie do rozwoju opieki koordynowanej w POZ. O aktualizacji dotychczasowego sposobu finansowania zadań koordynatora poinformowaliśmy na zespole ds. POZ, który działa w Ministerstwie Zdrowia.

"Termin obowiązywania dodatku na zadania koordynatora - 30 września - wynika z przepisów obowiązujących w zarządzeniu. Na to byliśmy umówieni ze środowiskiem POZ. Mimo to, wyszliśmy z propozycją, która daje POZ dodatkowe środki na zadania koordynatora i w dalszym ciągu utrzymuje dodatek (7,7 tys. zł) dla tych POZ, które zdecydują się na wejście w koordynację. Z drugiej strony - gdyby nie nasza propozycja - wypłata dodatku na zadania koordynatora skończyłaby się wraz z końcem września. Do tego jednak nie doszło, co bardzo mocno akcentuję" - podkreśla Narodowy Fundusz Zdrowia.

"NFZ podkreśla, że podstawowym źródłem finansowania zadań koordynatora jest stawka kapitacyjna. Jest ona wypłacana bez względu na to, czy placówka POZ jest w opiece koordynowanej, czy nie. W przypadku placówki POZ, która realizuje opiekę koordynowaną, stawka ta za zadania koordynatora jest wyższa o 25 proc. Dotychczas była ona liczona tylko od dorosłych pacjentów zapisanych do POZ, który jest w opiece koordynowanej. Od 1 października br. dodatkowo o dzieci rozszerzyliśmy populację, za którą będą wypłacane środki na zadania koordynatora w POZ. To duża i ważna zmiana. Zatem stawka jest liczona od wszystkich zapisanych po POZ pacjentów, a nie tylko tych, którzy korzystają ze świadczeń w ramach opieki koordynowanej".

Kim jest koordynator w POZ?

Narodowy Fundusz Zdrowia podaje na swojej stronie internetowej informację, że koordynator opieki w POZ po raz pierwszy pojawił się w październiku 2021 roku. Wtedy zadania koordynatora skupiały się na działaniach profilaktycznych.

"Opieka koordynowana wzmacnia rolę koordynatora, który dba m.in. o lepszą komunikację na linii lekarz - pacjent, szczegółowo informuje pacjenta o kolejnych etapach leczenia, współpracuje z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej" - czytamy w komunikacie.

Koordynatorzy pracują w niemal połowie przychodni w Polsce. Dzięki nim działa tam tak zwana opieka koordynowana.