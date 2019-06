​Ministerstwo Infrastruktury w pośpiechu wprowadza zmiany przepisów, które zakażą ciężarówkom wyjazdu na drogi już w najbliższy weekend. Po przyspieszeniu terminu zakończenia roku szkolnego resort od czterech dni pracuje nad projektem, który w założeniach ma poprawić bezpieczeństwo podczas wakacyjnych wyjazdów.

Zdj. ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Do tej pory w wakacyjne weekendy tiry nie mogły poruszać się po drogach począwszy od ostatniego piątku czerwca. W związku z tym, że w tym roku już jutro zakończy się szkoła, w nowelizacji rozporządzenia wpisano, że zakaz obowiązuje od piątku po zakończeniu szkolnych zajęć lub w piątek, w którym te zajęcia się kończą.

Tym błyskawicznym projektem oburzeni są przewoźnicy drogowi, którzy mówią, że zmiana ich zaskakuje i spowoduje chaos w branży. Część transportów jest w drodze, kierowcy będą musieli mieć nieplanowy postój.

Zakaz ruchu ciężarówek wprowadza się w piątki od godz. 18 do 22, w soboty od 8 do 14 i w niedziele od 8 do 22.