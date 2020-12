​Rok 2020 był niezwykle ciężki dla wszystkich. Epidemia koronawirusa zmieniła diametralnie zmieniła nasze życie. Najciężej miały jednak osoby na froncie walki z wirusem. RMF FM pragnie podziękować medykom za ich pracę. Od dziś ruszamy z akcją "Choinki dla medyków od słuchaczy RMF FM".

Ubiegłoroczna, świąteczna akcja RMF FM w Rzeszowie / Archiwum RMF FM /

Przez cały okres epidemii SARS-CoV-2 słuchacze dzwonili do naszego radia - wielu z Was wyrażało wdzięczność pracownikom ochrony zdrowia.

Teraz stawiają życie pacjentów, życie obcych ludzi wyżej niż swoje rodziny. Zostają na dyżurach, które niekoniecznie kończą się po 24 godzinach - mówiliście.

W tym roku postanowiliśmy zorganizować akcję Choinki dla medyków od RMF FM. Chcemy okazać wdzięczność służbie zdrowia za to, że nie tylko od święta walczą o życie i zdrowie nasze i naszych najbliższych! Ta choinka od słuchaczy RMF FM to symbol naszej olbrzymiej wdzięczności! Nasz świąteczny żółto-niebieski konwój wyruszy w Polskę, aby odwiedzić szpitale covidowe i podziękować służbie medycznej za poświecenie!

Dzisiaj odwiedzimy trzy szpitale. Będziemy m.in. przed Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Tychach, który od początku pandemii, od marca leczy pacjentów z koronawirusem. Tyska placówka była jednym z pierwszych jednoimiennych szpitali w Polsce. Teraz przyjmuje zakażonych pacjentów, którzy wymagają także innego specjalistycznego leczenia. W szpitalu w Tychach pomoc znalazło już około 1600 chorych.

Na Dolnym Śląsku zawitamy do Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. To jeden z głównych ośrodków leczenia pacjentów z Covid-19 w województwie dolnośląskim. Do tej pory wyleczono tam ponad 1200 osób. Przy placówce otwarto niedawno pierwszy w Polsce szpital modułowy dla chorych z koronawirusem. Zbudowano go z kontenerów. ZOZ zyskał w ten sposób dodatkowych 65 łóżek covidowych - ale nawet najlepsze zaplecze nic nie da bez personelu. To właśnie jemu chcemy jutro podziękować, rozdając świąteczne drzewka.

Będziemy też w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu. W tej chwili do tej placówki trafiają wyłącznie pacjenci zakażeni koronawirusem oraz tacy, którzy oprócz zakażenia, mają też inne schorzenia. To jedyna obecnie taka placówka na Opolszczyźnie. Bywają tam jednak również pacjenci z innych województw: łódzkiego, małopolskiego, śląskiego czy dolnośląskiego. Obecnie w szpitalu jest ok. 140 chorych, a w szczytowym momencie było ich ok. 200. W szpitalu dla dorosłych zakażonych jest 280 łóżek, a 15 kolejnych zarezerwowano dla dzieci.

W kolejnych dniach odwiedzimy szpitale covidowe w innych województwach. Słuchajcie Faktów i śledźcie RMF24.pl.