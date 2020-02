Z prędkością ok. 200 km/h uciekał przed policją Drogową Trasą Średnicową 20-latek jadący audi. Próbując zmylić pościg gwałtownie zmieniał pas ruchu. Piracki rajd zakończył się, gdy kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne.

Pędził ponad 200 km/h, skończył rajd na barierkach. Pirat drogowy zatrzymany Policja