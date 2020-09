Policjanci z Piły w Wielkopolsce zatrzymali trzech młodych podpalaczy. Mężczyźni celowo zaprószali ogień w budynkach i wiatach śmietnikowych na terenie miasta, aby później nagrywać akcje gaśnicze. Filmy publikowali w internecie.

Materiały KPP Piła / Internet

W ciągu kilku ostatnich lat na terenie powiatu pilskiego dochodziło do różnego rodzaju pożarów. Wielokrotne służby były wzywane do podpalonych piwnic, śmietników, a także lasów, co stanowiło ogromne zagrożenie dla mieszkańców Piły i okolic. Policjanci poddawali w wątpliwość, że część z nich powstała z przyczyn naturalnych - relacjonują policjanci z Piły.

Zatrzymani są w wieku: 21, 18 i 17 lat. Najmłodszy z nich pod koniec sierpnia podpalił piwnicę w jednym z bloków w Pile. Chłopak został złapany przez dzielnicowego.

Dzięki zatrzymaniu, policjanci wpadli na trop reszty mężczyzn. Funkcjonariusze ustalili, że cała trójka podpalała i nagrywała akcje gaśnicze miejscowych strażaków co najmniej przez ostatnie dwa lata.

Zaprószał ogień w pobliżu bloków mieszkalnych

Jeden z zatrzymanych jest też podejrzany o podpalenie dawnej siedziby pilskiego sanepidu przy ulicy Okrzei. Budynek od lat stoi pusty. Znajduje się jednak kilka metrów od zamieszkałych bloków. Straty po tym pożarze oszacowano na pół miliona złotych.

W rozwiązaniu sprawy policjantom pomogli strażacy, którzy dzieli się z funkcjonariuszami swoimi spostrzeżeniami po gaszeniu pożarów.

Pasjonaci pożarnictwa

Według informacji policji zatrzymani byli pasjonatami pożarnictwa. Jeden z nich od pewnego czasu należał do Ochotniczej Straży Pożarnej. Mężczyźni celowo podkładali ogień w różnych miejscach, a następnie po przybyciu zastępów straży pożarnej nagrywali akcje gaśnicze i publikowali je w internecie.



Nie zdawali sobie jednak sprawy, że swoim zachowaniem wielokrotnie stworzyli ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców Piły - czytamy w komunikacje Komendy Powiatowej Policji w Pile.

Najstarszy z zatrzymanych trafił na trzy miesiące do aresztu, a wobec 18-latka zastosowano policyjny dozór. Całej trójce może grozić nawet 10 lat więzienia.