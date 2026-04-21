Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego pojawili się w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz w funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej - poinformował rzecznik MKiS Marek Pogorzelski. Zażądali dokumentów dotyczących programu "Czyste Powietrze" z okresu od czerwca 2021 roku. Sprawa ma związek z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Europejską, dotyczącym możliwych nieprawidłowości przy wdrażaniu i realizacji programu.
We wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do siedziby Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz do NFOŚiGW. Celem ich działań było zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej programu "Czyste Powietrze" z okresu od 1 czerwca 2021 roku - podał rzecznik MKiS.