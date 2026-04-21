Reporterka RMF FM Anna Kropaczek odebrała dzisiaj nagrodę Zdrowe Pióro. Jest to wyróżnienie przyznawane dziennikarzom, którzy pokazują, jak skutecznie zmniejszać ryzyko infekcji w sezonie jesienno-zimowym. Nagrody przyznaje Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych. Wyróżnienia wręczono w czasie uroczystej Gali w Sejmie.

Cieszę się, że po raz kolejny to wyróżnienie trafia do redakcji RMF FM. A pani redaktor zostanie natchniona nagrodą i będziemy mogli dalej szerzyć dobre oraz sprawdzone informacje dla naszych pacjentów - podkreślał doktor Mikołaj Konstanty z Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych oraz ze Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Nasz program, dawniej pod nazwą Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy od lat współpracuje i dziękuje RMF FM, ponieważ wasze radio dużo czasu poświęca promowaniu zdrowia, w tym szeroko rozumianej profilaktyce zdrowotnej i szczepieniom. Mądry i rozsądny przekaz jest tu bardzo ważny, stąd Zdrowe Pióro dla was - zaznaczył pulmonolog profesor Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Programu.

To jest miłe zaskoczenie, bo ta nagroda uznaje moją codzienną pracę za wartościową. Możemy zrobić wiele, by zapobiegać chorobom infekcyjnym, mam na myśli szczepienia, badania profilaktyczne czy zwykłą higienę. Najczęściej tym tematom poświęcam się w cyklu Twoje Zdrowie w Faktach RMF FM, w każdą środę i zawsze staram się dowiedzieć od świetnych ekspertów, którzy są z nami, czegoś nieoczywistego - podkreśla Anna Kropaczek.

Wcześniej, dwukrotnie w 2018 oraz w 2023 roku statuetkę Zdrowe Pióro odebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.