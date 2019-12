Interwencja policji w Bytomiu w województwie śląskim zakończyła się użyciem broni. Policjanci wczoraj zatrzymali agresywnego 19-latka, który miał atakować domowników.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Mundurowi otrzymali zgłoszenie o nastolatku wczoraj przed południem. Mężczyzna miała atakować domowników i demolować mieszkanie.

Policjanci zastali 19-latka, który trzymał w ręce nóż. Wzywali go kilkakrotnie, aby nóż odrzucił, próbowali go obezwładnić używając środków przymusu bezpośredniego, on jednak w pewnej chwili używając noża zaatakował policjantów - opowiada podkomisarz Anna Lenkiewicz z policji w Bytomiu.

Jeden z policjantów oddał dwa strzały. Napastnik został trafiony w podudzie i trafił do szpitala.

Teraz 19-latek przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, ponieważ jego rana nie zagrażała życiu. Policja czeka na wyniki badań, które wykażą czy mężczyzna był pod wpływem narkotyków.

Napastnik jutro zostanie doprowadzony do prokuratury.