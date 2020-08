Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla 14 województw. Alerty nie obejmują jedynie woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kilku powiatów Mazowsza i Dolnego Śląska.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Ostrzeżeniami drugiego stopnia objęte są: województwo opolskie; większa część woj. mazowieckiego (w tym Warszawa); woj. podlaskie; północna część Lubelszczyzny; południowe oraz północne powiaty Wielkopolski, wschodnie powiaty woj. lubuskiego oraz powiaty zgorzelecki, lubański, dzierżoniowski, świdnicki i wałbrzyski na Dolnym Śląsku.

Opady deszczu osiągną na tym obszarze od 30 do 50 mm, miejscami nawet 60 mm. Wiatr będzie wiał z prędkością w porywach do 80 km/h. Lokalnie może wystąpić także grad.



Na pozostałych terenach - objętych alertami pierwszego stopnia - podczas burz może spaść od 20 do 40 mm deszczu na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może wiać z prędkością 80-90 km/h. Miejscami również może spaść grad.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia oraz życia.



Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.



IMGW zaleca dużą ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.

