Do godz. 17 w poniedziałek strażacy odebrali 400 zgłoszeń dotyczących usuwania skutków burz - poinformował rzecznik komendanta głównego PSP Karol Kierzkowski. Najczęściej straż była wzywana w woj. śląskim, woj. opolskim i woj. wielkopolskim.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Niemal w całej Polsce obowiązują alerty przed burzami z gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał je w 14 województwach. Ostrzeżeń nie ma jedynie w woj. pomorskim i w woj. zachodniopomorskim.

W związku z burzami strażacy do godz. 17 odebrali 400 zgłoszeń. Najwięcej zdarzeń odnotowano w woj. śląskim 116, opolskim 86, wielkopolskim 50, łódzkim 38, dolnośląskim 36 oraz mazowieckim 35 - przekazał rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.



Jak zaznaczył Kierzkowski, nikt nie został ranny.



W południowej połowie kraju alerty IMGW mają średni, drugi stopień. Burzom mogą towarzyszyć opady deszczu do 35 mm i silny wiatr osiągający w porywach nawet 100 km/h. Bliżej północy kraju - na obszarze województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i łódzkiego - ostrzeżenia mają najniższy, pierwszy stopień. Tam w czasie burz spaść może do 30 mm deszczu i wiać w porywach do 85 km/h.

