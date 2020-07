Ponad tysiąc razy wyjeżdżali do akcji strażacy w całym kraju w związku z burzami, które przeszły nad Polską. Najwięcej zdarzeń odnotowano na Mazowszu.

Powalone drzewa w Piszu / Andrzej Lange / PAP

Z informacji przekazanych przez Państwową Straż Pożarną wynika, że w piątek strażacy w związku z pogodą interweniowali 926 razy. Najwięcej interwencji zanotowano w województwach: mazowieckim (320), łódzkim (111) i wielkopolskim (75). W sobotę od północy w związku z pogodą straż pożarna interweniowała ponad 100 razy.

Strażacy głównie usuwali wiatrołomy, udrażniali przepusty i wypompowywali wodę - zaznacza rzecznik komendanta głównego PSP st. kpt. Krzysztof Batorski.

Do jednego z najpoważniejszych zdarzeń doszło w Ustroniach Morskich, gdzie trąba powietrzna zniszczyła część kompleksu wypoczynkowego składającego się z 70 domków holenderskich.

Każdy domek przeznaczony jest na ok. 4-5 osób. Szacujemy więc, że na terenie kompleksu mogło przebywać maksymalnie 250-300 osób. W miejscu, gdzie przeszła trąba powietrzna było 9 domków, z czego 7 uległo całkowitemu zniszczeniu - przekazał Batorski.

Na początku to był zwykły deszcz. Ostatnio tutaj dość często pada. Zaczęło to być niepokojące. Bardzo intensywne opady, bardzo silny wiatr. Zobaczyłem w oddali, że zaczynają dachówki latać - z okolicznych domów pozrywało trochę dachówek. Wbiegłem na górę zobaczyć, co się dzieję. Widzę trąbę powietrzną i zacząłem to nagrywać - relacjonował w RMF FM pan Wojciech, przebywający w okolicy Ustronia Morskiego.

Przejście trąby powietrznej nad Ustroniem Morskim Wojciech Chyliński / Gorąca Linia RMF FM

Dodał, że w 9 domkach przebywało łącznie 14 osób, z czego poszkodowanych zostało 6 z nich. Wszystkie te osoby zostały przewiezione do szpitala - zaznaczy Batorski.

Zaznaczył, że w działaniach na miejscu brało udział 12 zastępów straży pożarnej, w sumie około 50 strażaków.