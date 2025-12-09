Budowa elektrowni jądrowej w Polsce jeszcze w grudniu będzie mogła ruszyć z kopyta – zapowiedział przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Dodał, że Komisja Europejska zgadza się KE na pomoc publiczną na tę budowę.

Komisja Europejska oficjalnie zgodziła się na pomoc publiczną dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce.

Elektrownia powstanie w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu.

Inwestorem i przyszłym operatorem jest spółka PEJ, należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.

Dosłownie za chwilę będziemy mieli oficjalne potwierdzenie zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną na rzecz budowy elektrowni jądrowej w Polsce - mówił przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

Jak dodawał, "zabezpieczyliśmy 60 mld zł na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej". Szef rządu zapewnił, że jeszcze w grudniu 4,6 mld zł trafi do zainteresowanego podmiotu.

Budowa elektrowni jądrowej jeszcze w grudniu będzie mogła ruszyć z kopyta - zapewnił.

Już w grudniu, czyli jeszcze w tym roku, pierwsze 4,6 mld zł w papierach skarbowych (...) trafi już do zainteresowanego podmiotu. To znaczy budowa rusza - powiedział premier.

Odnosząc się do zgody KE, Tusk stwierdził, że był to "warunek absolutnie niezbędny i wcale nie taki łatwy do uzyskania". Rzeczywiście będziemy mogli tę budowę rozpocząć z odpowiednim impetem, tak żeby prąd z pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce popłynął możliwie szybko - powiedział.

Lokalizacja pierwszej elektrowni: Lubiatowo-Kopalino

Należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa spółka PEJ jest inwestorem i przyszłym operatorem powstającej na Pomorzu pierwszej elektrowni jądrowej w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Elektrownia w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino ma mieć trzy bloki w technologii AP1000 Westinghouse. Wykonawcą będzie konsorcjum Westinghouse-Bechtel.

Wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego planowane jest na 2028 r., rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego bloku ma nastąpić w 2036 r.

