Po dwóch tygodniach poszukiwań policja odnalazła ciało 63-letniego mieszkańca gminy Osiek, podejrzewanego o brutalny atak na swoją żonę. Józef K. był poszukiwany od 22 września w związku z napaścią na 52-letnią żonę, która została ciężko ranna na terenie własnej posesji w Suchowoli.

Po dwóch tygodniach poszukiwań policja odnalazła ciało 63-letniego mieszkańca gminy Osiek, podejrzewanego o brutalny atak na swoją żonę

Policja zakończyła poszukiwania 63-letniego mieszkańca gminy Osiek, podejrzewanego o atak na żonę. Jak przekazała st. asp. Joanna Szczepaniak, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, ciało mężczyzny zostało odnalezione i zabezpieczone do sekcji zwłok.

Szukano go dwa tygodnie

Józefa K. szukano w związku z napaścią na 52-letnią żonę, do której doszło 22 września w miejscowości Suchowola (gm. Osiek) w województwie świętokrzyskim. Z ustaleń śledczych wynikało, że kobieta została zaatakowana na terenie własnej posesji. Z obrażeniami głowy trafiła do szpitala.

O zdarzeniu funkcjonariuszy powiadomił sąsiad, który znalazł poszkodowaną leżącą na podwórku. Na miejsce skierowano patrol oraz służby medyczne. Wstępnie ustalono, że napastnik po ataku zbiegł w kierunku pobliskiego lasu. W kolejnych dniach policja opublikowała rysopis mężczyzny i apelowała o pomoc w ustaleniu jego miejsca pobytu.

Józef K. / Policja /

Ciało znaleziono w zagajniku około kilometra od miejsca zamieszkania 52-letniej poszkodowanej. Szczegółowe przyczyny i okoliczności śmierci 63-latka ma ustalić zaplanowana sekcja zwłok.