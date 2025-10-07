Podczas poniedziałkowej rozprawy w Delhi doszło do zaskakującego incydentu – prawnik Rakesh Kishore rzucił butem w najwyższego w hierarchii sędziego Indii, BR Gavaia. Powodem ataku była kontrowersyjna wypowiedź sędziego na temat hinduskiego boga Wisznu - donosi BBC.

Prawnik rzucił w sędziego butem / Shutterstock

Najwyższy w hierarchii sędzia BR Gavai w trakcie jednego z wrześniowych posiedzeń odrzucił wniosek dotyczący odtworzenia posągu hinduskiego boga Wisznu w jednej ze świątyń w stanie Madhya Pradesh. W trakcie uzasadnienia sędzia stwierdził: To jest sprawa wyłącznie medialna... Idźcie i poproście bóstwo, aby coś z tym zrobiło.

Słowa te zostały odebrane przez część społeczeństwa jako wyśmiewanie się z wierzeń hinduskich. Jedną z tych osób był Rakesh Kishore. Prawnik, gdy tylko trafił na jedną salę sądową z sędzią, postanowił nietypowo wyrazić swoje niezadowolenie.

Kishore rzucił w kierunku sędziego butem, który - według relacji świadków - otarł się o głównego sędziego oraz drugiego sędziego, po czym upadł za nimi. Kishore, wyprowadzany przez ochronę, głośno protestował, krzycząc: "Indie nie będą tolerować zniewagi Sanatana Dharmy (hinduizmu - przyp. RMF FM)". Został natychmiast zawieszony w wykonywaniu zawodu.

Spokój na sali i reakcje władz

Mimo incydentu sędzia zachował spokój i poprosił prawników o kontynuowanie rozprawy. Władze poinformowały później, że prawnikowi nie zostaną przedstawione zarzuty. Rakesh Kishore tłumaczył swoje zachowanie silnymi emocjami po odrzuceniu wniosku oraz wypowiedzi sędziego, która - jak twierdził - nie dawała mu spokoju od kilku tygodni.

Oburzenie społeczne i polityczne

Atak na sędziego spotkał się z jednoznacznym potępieniem ze strony premiera Narendry Modiego. Premier podkreślił, że "w społeczeństwie nie ma miejsca na takie naganne czyny" i wyraził solidarność z sędzią Gavaiem.

Rzucanie butem w kogoś publicznie jest w wielu innych krajach uznawane za akt głębokiego braku szacunku i upokorzenia. W przeszłości podobne incydenty miały miejsce m.in. podczas wiecu prezydenta Kenii oraz w 2008 roku, gdy iracki dziennikarz rzucił butem w prezydenta USA George’a W. Busha.