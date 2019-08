Nie żyje Brunon Kwiecień - mężczyzna skazany za próbę wysadzenia w powietrze budynku Sejmu. Tę informację potwierdziła w rozmowie z RMF FM rzeczniczka Służby Więziennej Elżbieta Krakowska. Okoliczności śmierci mężczyzny będzie wyjaśniać specjalna komisja powołana przez Służbę Więzienną.

Brunon Kwiecień / Jacek Bednarczyk / PAP



Ciało Brunona Kwietnia znaleźli dziś strażnicy więzienni w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu. Tam odbywał karę 9 lat pozbawienia wolności.

Brunon Kwiecień zakwaterowany był w celi dwuosobowej, ale dziś od godz. 7:30 był w celi sam. Jego ciało strażnicy więzienni znaleźli 1,5 godziny później, gdy miał zgłosić się na wizytę do okulisty. Wtedy - jak czytamy w komunikacie Służby Więziennej - "oddziałowy zauważył, że skazany nie daje oznak życia". Funkcjonariusze rozpoczęli akcję reanimacyjną, a później na miejsce przyjechał zespół pogotowia ratunkowego, który stwierdził zgon.

Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna śmierci Brunona Kwietnia. Ma to wyjaśnić sekcja zwłok.

Chciał zdetonować cztery tony materiałów wybuchowych w pobliżu Sejmu

Według śledczych Brunon Kwiecień - doktor chemii i ówczesny pracownik naukowy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - zamierzał zdetonować w pobliżu Sejmu cztery tony materiałów wybuchowych na bazie saletry, które miały być umieszczone w pojeździe SKOT. Do eksplozji miało dojść podczas posiedzenia z udziałem prezydenta, premiera i ministrów - w trakcie rozpatrywania w Sejmie projektu budżetu.

W procesie, który rozpoczął się w styczniu 2014 r., Brunon Kwiecień przyznał się do tego, że przygotowywał i opracowywał zamach na gmach Sejmu. Nie poczuwał się do winy i twierdził, że był inspirowany przez osobę współpracującą z ABW.



W kwietniu 2017 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie uznał Brunona Kwietnia za winnego przygotowywania zamachu terrorystycznego na Sejm i skazał go na 9 lat więzienia. W pierwszej instancji Brunon Kwiecień został skazany na 13 lat więzienia.

"Jestem ofiarą gry podjętej przez służby"

Brunon Kwiecień w sądzie / Jacek Bednarczyk / PAP



To służby zrobiły ze mnie terrorystę - mówił Brunon Kwiecień w 2017 roku w wywiadzie dla Onetu. Jestem ofiarą gry podjętej przez służby specjalne. Wytypowali mnie, bo stwierdzili, że jestem do tego zdolny. Ale przekroczyli swoje uprawnienia - przekonywał.

Pytany o to, co czułby, gdyby doszło do zamachu na Sejm, Kwiecień stwierdził: "Nie płakałbym". Biegły psychiatra też zadał mi to pytanie i powiedziałem mu dokładnie to samo. W sądzie zresztą też. A co czułaby większość naszego społeczeństwa? Wystarczy sobie poczytać fora pod artykułami na mój temat - dodał.