"Podstawową działalność musimy kontynuować, nie ma podstaw, żeby jej zaprzestać" - podkreślił w Polsat News Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, pytany o to, jak będzie wyglądała działalność Biura RPO przez najbliższe 3 miesiące. "To, co się zmieniło, to chociażby podejście do spraw sądowych, które prowadziłem. To już nie jest moment na to, żeby podejmować jakieś nowe inicjatywy, nowe działania, raczej byśmy się koncentrowali na tych sprawach, które już są w biegu lub w których biegną terminy procesowe" - powiedział.

Adam Bodnar /Rafał Guz /PAP

