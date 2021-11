Policja i prokuratura badają okoliczności tragicznego wypadku w miejscowości Brzeźnio w powiecie sieradzkim. BMW uderzyło tam w drzewo. 24-letni kierowca zginął na miejscu, a dwaj pasażerowie są ranni.

Jak podaje policja, do wypadku doszło w sobotę ok. godziny 22.30 na ulicy Wspólnej w miejscowości Brzeźnio. Wstępnie ustalono, że 24-letni kierowca stracił panowanie nad autem na łuku drogi. BMW uderzyło w drzewo. 24-latek zginął na miejscu, a dwaj pasażerowie w wieku 16 i 22 lat zostali ranni. Obaj trafili do szpitala.

Policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia i zebrali ślady związane z wypadkiem. Okoliczności tego wypadku pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sieradzu wyjaśniają policjanci z komisariatu w Złoczewie.