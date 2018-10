"Minister obrony USA James Mattis powiedział mi, że Pentagon pracuje bardzo intensywnie nad złożoną przez stronę polską ofertą, dotyczącą stałych baz amerykańskich w Polsce" – poinformował po spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli szef MON Mariusz Błaszczak.

Mariusz Błaszczak podczas spotkania ministrów NATO / OLIVIER HOSLET / PAP

Polski minister podczas spotkania w Brukseli rozmawiał z Mattisem o polsko-amerykańskich relacjach dwustronnych i obecności wojsk USA w Polsce.

Błaszczak dodał, że ma już zaplanowaną kolejną wizytę w Waszyngtonie. Ma do niej dojść wkrótce. Grupa robocza złożona z ekspertów Pentagonu i Ministerstwa Obrony Narodowej również podjęła prace dotyczące szczegółów - powiedział



Szef resortu obrony dodał, że kwestia stałej obecności amerykańskiej w Polsce, Fort Trump, nie była poruszana podczas rozmów 29 ministrów obrony NATO. To jest projekt polski-amerykański - zaznaczył.



Pytany, kiedy można spodziewać się ustaleń w tej sprawie, odpowiedział, że "datą, która została określona przez Kongres USA, jest marzec przyszłego roku". Wtedy Pentagon został zobowiązany do przedstawienia Kongresowi rekomendacji w tej sprawie - wskazał Błaszczak.



Szef MON powiedział też dziennikarzom, że na spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli Stany Zjednoczone zadeklarowały swój udział w przeciwdziałaniu atakom cybernetycznym.



Rozmawialiśmy na temat sytuacji, jaka ma miejsce w Europie i na świecie, związanej z agresywnym postępowaniem rosyjskim. Dziś minister obrony Królestwa Holandii w Hadze na konferencji prasowej przedstawiła informacje dotyczące kolejnego ataku cybernetycznego ze strony rosyjskiej. To już jest kolejny przejaw działań hybrydowych Rosji po znanym przypadku w Wielkiej Brytanii - powiedział Błaszczak.



Dodał, że ministrowie obrony państw NATO rozmawiali o tym, jak przeciwdziałać tego typu atakom. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim tego, w jaki sposób odstraszać przeciwnika skutecznie, w jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo państwom NATO, ale także państwom, z którymi współpracujemy na co dzień. Myślę tutaj chociażby o Szwecji czy Finlandii - poinformował szef MON. Wskazał, że w tej kwestii ministrowie rozmawiali zarówno o możliwych scenariuszach, jak i konkretnych działaniach.



Błaszczak dodał, że na spotkaniu zadeklarował pełną gotowość do udziału Polski w tych przedsięwzięciach. NATO jest przygotowane, NATO jest solidarne, NATO stanowi gwarancje bezpieczeństwa państw, które wchodzą w skład sojuszu - zaznaczył.



Szef resortu obrony powiedział również, że na marginesie spotkania rozmywał m.in. z ministrami obrony Chorwacji, Rumunii, Włoch i Litwy. Atmosfera w Sojuszu Północnoatlantyckim jest dobra. Szczerze mówimy o zagrożeniach wynikających z agresywnej postawy rosyjskiej. (...) Oceniam spotkanie jako bardzo dobre - dodał.



Błaszczak był pytany przez dziennikarzy m.in. o kwestie powstania w Polsce dowództwa armijnego NATO. Trwają rozmowy. (...) Mam nadzieję, że podczas następnego posiedzenia, które odbędzie się w lutym przyszłego roku, ta sprawa zostanie rozstrzygnięta - odparł.



W ramach reformy struktur dowodzenia NATO Polska zgłosiła zainteresowanie lądowym dowództwem armijnym sojuszu. Warszawa lobbuje, by powstało ono w kwaterze Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie.

(nm)