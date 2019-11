W "czarny piątek" handlowcy zarobią nawet 40-45 proc. więcej niż w inne dni listopada - wskazują handlowcy zrzeszeni w Polskiej Radzie Centrów Handlowych. W zeszłym roku było to ok. 35 proc. wzrostu - podali.

Black Friday / Rodrigo Jimenez / PAP/EPA

W tym roku Black Friday wypada bliżej Mikołajek, więc przewidujemy wyższy wzrost - ok. 40-45 proc - powiedział district manager w firmie Adidas Polska Wojciech Ostaszewski. Dodał, że w zeszłym roku było to ok. 35 proc. wzrostu.



Według Grzegorza Tokarczyka dyrektora ds. Sprzedaży i Rozwoju marki Quiosque "czarny piątek na chwilę obecną wszedł już do kalendarza branży handlowej, tym samym wpłynął na cały listopad, który z miesiąca słabego stał się jednym z lepszych miesięcy w roku". Dodał, że od dwóch lat obserwuje wzrastającą liczbę klientów nie tylko w piątek, ale także w sobotę i niedzielę następujące nim.



Klienci szukają niższych cen

Szacujemy, że ok. 30 proc. więcej klientów odwiedzi nas podczas "czarnego piątku" w porównaniu do poprzedniego roku - wskazał. Przyczynia się do tego ogólne przekonanie, że jest to szczególna okazja aby kupić coś w niższej cenie i to jeszcze przed świętami - dodał Tokarczyk.



W opinii Magdaleny Michniak dyrektor PR w firmie telakces.com, wydarzenia typu Black Friday czy Cyber Monday wzmagają ruch w polskich galeriach handlowych. Nasze sklepy odnotowują często dwukrotny, a nawet trzykrotny wzrost sprzedaży w tych dniach - powiedziała. Dodała, że "Black Friday, często przekłada się również na większe obroty podczas całego weekendu, co optymistycznie wpływa na listopadową sprzedaż"



Zdaniem Michała Mystkowskiego rzecznika prasowego sieci Media Expert, "forma Black Friday ewoluuje, gdyż konsumenci nieustannie oczekują więcej promocji i możliwości nabycia towarów i usług w przystępnych cenach".

Ważne święta Bożego Narodzenia