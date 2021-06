Jedni mylą go z przerośniętym koprem, inni nazywają "zemstą Stalina". Barszcz Sosnowskiego potrafi boleśnie poparzyć. Jak go rozpoznać? Gdzie kwitnie ta groźna roślina?

Barszcz Sosnowskiego / Darek Delmanowicz / PAP

Barszcz Sosnowskiego to inwazyjna, parząca roślina, którą można spotkać w całej Polsce. Występuje na łąkach, polach, w parkach, lasach, czy przy drogach. Pojawia się także na brzegach rzek, jezior i potoków.



Jak wygląda?

Barszcz Sosnowskiego wyglądem przypomina duży koper albo arcydzięgiel.

Charakteryzuje się baldaszkowatymi, białymi kwiatostanami oraz wielkimi liśćmi. Na wysokość osiąga z reguły do 4 m, a łodyga kwiatu ma blisko 10 cm średnicy.



"Prezent" z Kaukazu

Barszcz Sosnowskiego nie jest "naturalnym" elementem polskiej flory. Do Polski trafił z Kaukazu pod koniec lat 50. XX wieku. Początkowo hodowany był jako tania pasza dla zwierząt. Uprawy później porzucono, m.in. z uwagi na jej toksyczność.



Niestety, okazało się że poza szkodliwością, roślina ta jest niezwykle trudna do wyplenienia. Dlatego mimo prób likwidacji, wciąż występuje - głównie na terenie Polski południowo-wschodniej, a także na południowym zachodzie kraju. Doczekała się nawet swej niechlubnej nazwy - a mianowicie "zemsta Stalina".



Obecnie uprawa, rozmnażanie, a także sprzedaż Barszczu Sosnowskiego objęte jest zakazem prawnym.



Oparzenia II i III stopnia

Szkodliwość Barszczu Sosnowskiego wynika z toksycznych substancji, jakie produkują włoski znajdujące się na łodygach i liściach tej rośliny.



Zetknięcie się z tym inwazyjnym chwastem powoduje u człowieka oparzenia II i III stopnia. W ciągu 24 godzin objawy nasilają się, pojawia się zaczerwienienie skóry oraz pęcherze z surowiczym płynem. Stan zapalny może utrzymywać się około 3 dni, ale miejsca podrażnione przez roślinę zachowują wrażliwość na światło ultrafioletowe nawet przez kilka lat.



Inne dolegliwości, jakie może wywołać Barszcz Sosnowskiego to podrażnienia dróg oddechowych, nudności, wymioty, bóle głowy oraz zapalenie spojówek.



Co ważne, niebezpieczny może okazać się nie tylko kontakt z rośliną poprzez dotyk. Zaszkodzić mogą już same opary, olejki eteryczne, które wydostają się z rośliny podczas trwających upałów.



Jak radzić sobie z oparzeniami?

W razie kontaktu z Barszczem Sosnowskiego należy niezwłocznie i dokładnie umyć skórę dużą ilością letniej wody z mydłem, a także unikać słońca przez co najmniej dwie doby. Związane jest to z faktem, że promieniowanie może zwiększyć stan zapalny oraz ryzyko powstania blizn na ciele.



Jeśli pojawią się objawy oparzeń, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.



Mapa ryzyka