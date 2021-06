Komary - małe owady, które potrafią zepsuć niejeden letni, upalny wieczór. Kłują, nie dają spać, wywołują uciążliwe swędzenie. Jak się przed nimi chronić? Czy istnieją skuteczne metody na odpędzenie od siebie komarów? Przeczytaj kilka najważniejszych wskazówek.

W Polsce żyje około 50 tys. gatunków komarowatych. Co roku, owady te dają o sobie znać, nie pozwalając spokojnie przejść się po lesie, posiedzieć nad jeziorem czy odpocząć przy grillu. Po ukłuciu wywołują u nas obrzęk, świąd i zaczerwienienie.

Co przyciąga komary? Jak się przed nimi chronić? Przedstawiamy kilka przydatnych wskazówek.



To przyciąga komary

Chociaż komary uprzykrzają wakacje niemal każdemu, istnieje kilka grup ludzi szczególnie narażonych na ich ataki.



Komary przyciągają osoby z grupą krwi 0 albo chorujące na cukrzycę. "Smakowitym kąskiem" są też osoby wytwarzające duże ilości dwutlenku węgla, takie jak kobiety w ciąży czy ludzie o wysokiej posturze.



Na atak komarów powinni szczególnie uważać też Ci, którzy nie stronią od ćwiczeń fizycznych. Produkcja kwasu mlekowego i jego wydostawanie się z organizmu podczas wysiłku działają na te owady niczym aromatyczny wabik.

Co ciekawe - komary częściej kłują osoby nietrzeźwe. Na "celowniku" są też osoby noszące ciemne ubrania.



Jak się chronić przed komarami?

Środki chemiczne i... inne zapachy



Jednym z pierwszych pomysłów jaki przychodzi do głowy, gdy chcemy zwalczyć komary, jest sięgnięcie po środki chemiczne. Sprawdzają się tu preparaty z DEET. Na rynku istnieje wiele rodzajów sprayów, których zapach potrafi odstraszyć te owady. Zasada jest prosta: im wyższe stężenie w sprayu, tym większa skuteczność preparatu.



Jeśli nie chcemy jednak kupować preparatów chemicznych, zamiast nich skorzystajmy z... zapachu wanilii! Natarcie uszu, nadgarstków czy miejsca pod kolanem ekstraktem z wanilii pozwala odsunąć od siebie ataki komarów.



Przed długą, wakacyjną wyprawą warto zjeść też kilka ząbków czosnku. To kolejny - obok dymu tytoniowego - zapach, za którym komary zdecydowanie nie przepadają.



Poza tym, możemy przy oknie powiesić kilka gałązek pomidora. Komary odstrasza jego zapach, a silniejsze podmuchy wiatru sprawią, że odsuną się one na znaczną odległość.



A zapach ciała?



Na komary działają różne zapachy, w tym również zapach naszego ciała - pot, kosmetyki. Aby zapobiec dodatkowemu przyciąganiu przez nas komarów, warto zrezygnować z używania mocnych perfum, myć się szarym mydłem oraz zadbać o w miarę suche ciało.



Ubierz się na jasno



Zaskakującym faktem jest to, że komary szczególnie przyciągają osoby w ciemnych ubraniach. Jeśli jest to więc możliwe, ubieraj się na jasno! Wychodząc z domu zadbaj też o długi rękaw i długie nogawki u spodni.



Zabezpiecz mieszkanie

Najprostszym sposobem na uniknięcie komarów w mieszkaniu jest założenie moskitier na okna i balkony.



Można wykorzystać także fumigatory - specjalne preparaty, które wypuszczają trujące dla owadów gazy; bądź elektrofumigatory, czyli fumigatory z polem elektrycznym, które uwalnia nieprzyjemne dla owadów zapachy. Podobnym rozwiązaniem są lampki z zamontowanymi na około drutami lub siatką, przez które przepływa prąd o natężeniu, które zabija owady. Dla człowieka jest to bezpieczne, jednak oczywiście lepiej nie dotykać pola elektrycznego.



Posadź pelargonie!



Na komary zapobiegawczo działa także wiele roślin. Dzieje się tak z uwagi na wytwarzane przez nie zapachy. Mało kto wie, że działanie odstraszające na komary wykazują na przykład pelargonie! Jeśli chcesz uniknąć plagi komarów w ogródku - sadź je więc przy balkonach, tarasach czy ławeczkach na których w lecie lubisz spędzać wiele czasu.



Inną rośliną odstraszającą komary jest kocimiętka. Owady te nie przepadają także za zapachem bazylii.