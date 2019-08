380 osób zostało ewakuowanych z pociągu Pendolino relacji Warszawa-Wrocław na Centralnej Magistrali Kolejowej. Pociąg wjechał w uszkodzoną sieć trakcyjną i uszkodził pantograf. CMK w tym miejscu jest zablokowana. Pociągi kierowane są objazdem przez Koluszki.

Pasażerowie pociągu relacji Warszawa - Wrocław zostali ewakuowani / Leszek Szymański / PAP





Jak poinformował Piotr Marzec z biura prasowego PKP Intercity, do zdarzenia doszło na odcinku Strzałki-Idzikowice. Pociąg Pendolino relacji Warszawa-Wrocław wjechał w uszkodzoną sieć trakcyjną i uszkodził pantograf. Składem podróżowało 380 osób. Nie ma osób poszkodowanych.

Ewakuowani pasażerowie zostali przeniesieni do zastępczej komunikacji autobusowej. Pasażerowie zostaną przewiezieni autobusami do stacji w Koluszkach, gdzie przesiądą się do pociągu zastępczego, którym pojadą dalej do Wrocławia.

Centralna Magistrala Kolejowa jest w tym miejscu zablokowana, a wszystkie pociągi zmierzające do Warszawy bądź jadące z Warszawy są kierowane objazdem przez Koluszki. Usuwanie awarii może potrwać co najmniej osiem godzin.

Komunikat w tej sprawie przysłało również biuro prasowe spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, które poinformowało, że do zdarzenia doszło ok. godz. 13, a usterka sieci trakcyjnej spowodowana była próbą kradzieży.

Jak napisano w komunikacie: Na miejscu działa zespół techniczny oraz dwa pociągi do naprawy sieci. Wprowadzono zmiany w rozkładzie. Pociągi kierowane są zmienioną trasą przez stacje Tomaszów Mazowiecki i Koluszki. Podróżni na stacjach i przystankach są informowani o aktualnej sytuacji i zmianach w kursowaniu pociągów. W pociągach informacje przekazują drużyny konduktorskie.