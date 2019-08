Niemal całą noc trwała ewakuacja ponad 430 turystów, którzy utknęli na szczycie Kasprowego Wierchu po awarii kolejki. Prawdopodobnie w wyniku burzy uszkodzony został mechanizm napędowy. Trzeba było uruchomić zastępczy silnik - spalinowy.

W czasie burzy kolejka na Kasprowy Wierch uległa awarii / PAP/Grzegorz Momot /

Turyści byli transportowani do stacji pośredniej na Myślenickiech Turniach. Stamtąd TOPR-owcy zwozili ich samochodami do Kuźnic.



Na razie nie wiadomo, kiedy awaria kolejki zostanie usunięta.

W czasie wczorajszych burz, które przechodziły nad Tatrami piorun raził troje turystów wracających z hali. Poszkodowani to małżeństwo i ich 7-letnie dziecko. Tuż po porażeniu kobieta straciła na chwilę przytomność i po jej odzyskaniu została sprowadzona przez innych turystów w dół. Następnie ratownicy TOPR przewieźli ją do czekającej karetki, która zabrała ją do szpitala. Dziecko i mężczyzna doznali niewielkich obrażeń.