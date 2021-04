Z kłopotami wystartował dziś w całej Polsce Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Każdy Polak może samodzielnie spisać się przez internet. Jednak nie jest to proste. Strona, która do tego służy się nie otwierała. Obecnie działa, ale zbyt powoli by udało się wypełnić wniosek bez problemu.

/Michał Dukaczewski /RMF24

REKLAMA