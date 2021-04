Dziś startuje Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzany przez Główny Urząd Statystyczny. Potrwa on do końca września. Sprawdź, jak spisać się samodzielnie i ustrzec przed oszustami.

Do końca września każdy powinien wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Udział w nim jest obowiązkowy. Dotyczy on wszystkich mieszkańców kraju, w tym cudzoziemców mieszkających w Polsce, a także tych osób, które w trakcie spisu będą przebywać za granicą.

Najprościej jest to zrobić samemu przez internet. Specjalny formularz będzie dostępny na https://spis.gov.pl Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że metodami uzupełniającymi będą spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa nie będzie wizyt rachmistrzów w domach. Możliwe za to będzie wypełnienie spisu w siedzibie urzędu gminy, ale żeby to zrobić trzeba się będzie wcześniej umówić telefonicznie. Wówczas na miejscu przygotowane zostanie specjalnie zabezpieczone stanowisko.

Jak zadbać o bezpieczeństwo naszych danych?

Doświadczenia płynące z przeprowadzonego w 2020 spisu rolników wskazują, że z internetowej metody spisu skorzystało tylko ok. 20 proc. osób, co może sugerować, że również w przypadku spisu powszechnego, nie będzie to najpopularniejsza metoda.

Portal ChronPESEL.pl przestrzega by weryfikować dzwoniącego rachmistrza spisowego, nie reagować na podejrzane SMS-y oraz maile zachęcające do kliknięcia w link.

GUS zapewnia, że wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Od momentu ich zebrania stają się danymi statycznymi i objęte zostają tajemnicą statystyczną, która ma charakter absolutny - jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków umożliwiających jej uchylenie. Za złamanie tajemnicy i udostępnienie tych informacji w celach innych niż przewidziane przez spis grozi odpowiedzialność karna.

Zweryfikuj rachmistrza

Ekspert serwisu ChronPESEL.pl Bartłomiej Drozd przypomina, że każdy uczestnik spisu może sprawdzić tożsamość swojego rozmówcy. Wystarczy poprosić o jego imię, nazwisko i numer legitymacji.

Możemy je sprawdzić na stronie spisu w zakładce “Sprawdź rachmistrza" lub dzwoniąc na infolinię spisową na numer 22 279 99 99. Warto to zrobić, zanim odpowiemy na pytania. Dlatego, gdy otrzymamy telefon weźmy potrzebne do weryfikacji dane od naszego rozmówcy i umówmy się z nim na inny termin. Wcześniej sprawdźmy, czy rzeczywiście jest tym za kogo się podaje. Możemy również sami zadzwonić na infolinię i umówić się na konkretny dzień na rozmowę" - tłumaczy Drozd.



Rachmistrz spisowy będzie się z nami kontaktował wyłącznie telefonicznie. Dlatego wszystkie SMS-y lub e-maile zachęcające do kliknięcia w link lub wykonania połączenia powinniśmy potraktować jako próbę oszustwa. Rachmistrz nie zadzwoni też do nas przed 15 kwietnia.