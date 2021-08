Problemy pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie. W wyniku awarii energetycznej przy ulicy Witosa, przepalony został kabel zasilający podstację. Z tego powodu nie ma zasilania w sieci trakcyjnej. Od Bieżanowskiej do pętli na os. Kurdwanów zamiast tramwajów kursują autobusy zastępcze – podał Urząd Miasta Krakowa.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Według energetyków, usuwanie awarii może potrwać do niedzieli do północy. Do tego czasu pasażerowie muszą korzystać z autobusów zamiast tramwajów.

Od piątku będzie kursować zastępcza linia autobusowa 750 po następującej trasie: Os. Kurdwanów - Stojałowskiego - Halszki - Witosa - Nowosądecka - Bieżanowska (powrót: Wolska). Przystanek końcowo-początkowy "Bieżanowska" będzie zlokalizowany na ul. Wielickiej (w kierunku Wieliczki).

Zastępcza linia autobusowa będzie kursowała co ok. 5 minut.