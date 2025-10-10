Sędzia Aleksander Stępkowski nagle przerwał konferencję prasową ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który brał udział w obradach Rady Ławniczej Sądu Najwyższego. "Na jakich zasadach pan wtargnął do budynku?" - pytał sędzia, mówiąc o "brutalnym najściu".

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (L), rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Aleksander Stępkowski (P) / Przemysław Piątkowski / PAP

Chciałbym publicznie podziękować osobom, które w bardzo trudnym momencie pracują w tym budynku i działają na rzecz dobra polskiego wymiaru sprawiedliwości - rozpoczął minister Waldemar Żurek wystąpienie na konferencji zwracając się do ławników SN.

"Nie rozmawiam z panem"

Jego wystąpienie przerwał sędzia, były rzecznik prasowy SN Aleksander Stępkowski. Panie ministrze, chciałem zapytać, na jakich zasadach pan wtargnął do budynku? Jak władza wykonawcza uzgodniła swoją obecność na terenie SN? Czy w poniedziałek I prezes Sądu Najwyższego będzie mógł zorganizować sobie konferencję w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości? - pytał.

Jest gościem Rady Ławniczej. Jak pan się domyśla, kwestia tego, czy mamy I prezesa SN jest kwestią skomplikowaną. Proszę nie przeszkadzać. (...) Panie neosędzio Stępkowski, proszę stąd wyjść - odpowiedział przewodniczący Rady Ławniczej Andrzej Kompa.

Stępkowski odparł: "Nie rozmawiam z panem".

Z kolei minister Żurek podkreślił, że został zaproszony legalnie, a Stępkowski go atakuje, zaś on "nie chce schodzić do tego poziomu".

Szef MS następnie prosił Stępkowskiego, by się odsunął, bo zasłania kamery, a - jak dodał - utrudnianie pracy mediom jest w Polsce niezgodne z prawem. Jest konferencja prasowa Rady Ławniczej, która jest organem legalnym i niekwestionowanym. Rada ma prawo spotkać się z ministrem sprawiedliwości, który jest odpowiedzialny za reformę wymiaru sprawiedliwości - powiedział Żurek.

Stępkowski ocenił natomiast, że mamy do czynienia z brutalnym najściem i pogwałceniem autonomii SN przez władzę wykonawczą i Prokuratora Generalnego. Wcześniej mówił mediom, że o obecności Żurka w SN nie została poinformowana I prezes SN, a o wizycie ministra kierownictwo SN dowiedziało się od pracowników.

Żurek: Bardzo dziękuję ławnikom

Minister sprawiedliwości był gościem na obradach Rady Ławniczej SN. Jesienią 2022 r. Senat wybrał na czteroletnią kadencję 30 ławników Sądu Najwyższego spośród 54 kandydatur. Kandydatury zdecydowanej większości wyłonionych wtedy ławników - 26 osób - zostały zgłoszone przez Komitet Obrony Demokracji. I prezes SN Małgorzata Manowska składała następnie wnioski do Senatu o odwołanie większości z tych ławników. Senat ich nie uwzględniał.

Uzasadnieniem wniosków Manowskiej było niedopełnienie jej zdaniem przez tych ławników obowiązków poprzez odmowę orzekania w wielu składach sędziowskich. Chodziło o sprawy rozpoznawane w składach złożonych z sędziów, których kandydatury do SN zostały wyłonione w procedurze przed Krajową Radą Sądownictwa po 2017 r.

Bardzo dziękuję ławnikom SN za postawę, którą prezentują już od wielu lat, nie tylko od wielu miesięcy, postawę godną polskiego obywatela - powiedział Żurek. Dodał, że "ławnicy są bardzo potrzebni we wszystkich sądach w Polsce".

Jak dodał piątkowa rozmowa z Radą Ławniczą dotyczyła m.in. "zmian legislacyjnych i pisanej ustawy o SN". Nawet mówiliśmy o zmianie nazwy, być może "sędzia społeczny" - zaznaczył.

To jest budynek całego społeczeństwa. SN nie jest prywatnym folwarkiem, ani pana Stępkowskiego, ani pani Manowskiej. (...) Jest własnością społeczeństwa, a nie osób, które próbują zawłaszczyć politycznie SN - odnosił się do tych zarzutów minister Żurek. Jak dodał: "Zapewniam, że SN nie będzie prywatnym folwarkiem".