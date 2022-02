Atak hakerski na systemy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nie działa m.in. łączność, strona internetowa i skrzynki mailowe – potwierdza w rozmowie z RMF FM rzeczniczka LPR. Jednak jak zapewnia, problemy z łącznością nie przeszkadzają w docieraniu z pomocą tam, gdzie jest to konieczne.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Atak mocno utrudnia działanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale na szczęście nie wpływa ani na dostępność ratunkowych śmigłowców, ani na czas dotarcia do potrzebujących.

Systemy łączności wprawdzie nie działają, ale piloci i medycy LPR-u przekazują sobie informacje telefonicznie.

"Toczymy walkę z niewidzialnym wrogiem, który próbował zagrozić wykonywaniu naszej misji. Powoli się podnosimy i zapewniamy, że nasi pacjenci mogą czuć się bezpiecznie" - napisali ratownicy w mediach społecznościowych.

Według rzeczniczki prasowej lotniczego pogotowia, chodzi najprawdopodobniej o atak ransomware, w ramach którego przestępcy szyfrują dane na komputerach i żądają okupu. Wiadomo, że informatycy pracują nad odblokowaniem systemu, najprawdopodobniej sprawa trafiła już do policyjnych specjalistów.

"Ktoś z pracowników miał kliknąć na złośliwy załącznik"

"Teraz już pewnie wiecie, co to za atak sparaliżował sieć komputerową ratowników Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tak, to ransomware, czyli złośliwe oprogramowanie, które szyfruje dane na dyskach i sprawia, że maszyny stają się bezużyteczne. Wedle nieoficjalnych informacji, ktoś z pracowników miał kliknąć na złośliwy załącznik..." - napisał serwis niebezpiecznik.pl, który poinformował o problemie.

Serwis, powołując się na swoich czytelników, podaje, że w nocy z 13 na 14 lutego w LPR przestały funkcjonować kluczowe dla ratowników systemy, w tym system przesyłania informacji dotyczących szczegółów odnośnie interwencji. "Jak mówi nam jedna z osób związana z LPR, warunki pracy przypominają obecnie te sprzed wielu lat, a komunikacja odbywa się "alternatywnymi środkami łączności", m.in. w oparciu o prywatne skrzynki i komórki" - czytamy w serwisie. Atak ma na celu wymuszenie okupu. Jednak LPR swoimi siłami usiłuje naprawić szkody wyrządzone przez hakerów.