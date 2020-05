Jest tymczasowy areszt dla mieszkańca Drawska w woj. wielkopolskim, który jest podejrzany o zabójstwo swojej matki. W czasie awantury domowej mężczyzna miał zadać ofierze 9 ciosów dwoma nożami.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Prok. Magdalena Roman z Prokuratury Rejonowej w Trzciance poinformowała, że 50-latek miał zabić swoją 85-letnią matkę w czasie awantury domowej w nocy z piątku na sobotę. W momencie zatrzymania podejrzany miał około dwóch promili alkoholu w organizmie. Nie przyznał się do winy. Powiedział, że nie pamięta tego zdarzenia - przekazała prokurator.

Wyjaśniła, że mężczyzna mieszkał w domu ze swoją matką, żoną i córką. W piątkowy wieczór pił alkohol, a potem poszedł spać. W tym czasie jego małżonka oglądała telewizję. W pewnym momencie 50-latek wybiegł z sypialni, zaczął krzyczeć do żony w sposób wulgarny i zadawać jej ciosy. Kobieta uciekła do pokoju córki. Mężczyzna zachowywał się w sposób agresywny nie tylko w stosunku do żony, ale też do córki. Obie prosiły go, żeby się uspokoił. To usłyszała jego matka; weszła do pokoju wnuczki i również padła ofiarą ataku mężczyzny - opisała Roman.



Żona kobiety zdołała uciec z domu i przez okno starała się uspokoić małżonka. W tym momencie z pomieszczenia uciekła również córka podejrzanego. Żona 50-latka zeznała, że widziała przez okno jak pochyla się on nad swoją matką.



Wezwani na miejsce policjanci obezwładnili mężczyznę i ujawnili ciało zmarłej 85-latki. W poniedziałek przeprowadzono sekcję zwłok. Biegły stwierdził dziewięć ran kłutych na ciele pokrzywdzonej w obrębie klatki piersiowej i twarzy, zadanych dwoma kuchennymi nożami - powiedziała Roman.



Dodała, że mężczyzna nie był wcześniej notowany. Według informacji policji, nigdy w tym domu nie było interwencji - wskazała prokurator.



50-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Podejrzany najprawdopodobniej zostanie poddany obserwacji psychiatrycznej. Za zabójstwo grozi mu kara od ośmiu lat więzienia.