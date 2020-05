Na trzy miesiące do aresztu trafi 20-letni Patryk D., podejrzany o zabójstwo kobiety, której rozkawałkowane ciało znaleziono w lesie we wsi Piotrowo k. Nowego Dworu Gdańskiego (Pomorskie). Mężczyzna przyznał się do winy.

Patryk D. po przesłuchaniu w prokuraturze /Marcin Gadomski /PAP

