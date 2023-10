W sobotę ulicami Warszawy przeszedł marsz, którego uczestnicy protestowali przeciwko izraelskiej interwencji w Strefie Gazy. Poza transparentami wzywającymi Izrael do zaprzestania działań wojennych, pojawiły się też hasła antysemickie. Dziś do sprawy odniosła się Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy, która stanowczo potępiła takie zachowania i przypomniała, że w Polsce nie ma miejsca na antysemityzm.

Marsz "Solidarni z Palestyną" / Radosław Pietruszka / PAP

Manifestanci, którzy wyszli na warszawskie ulice w sobotę nieśli transparenty z hasłami: "Stop ludobójstwu Palestyńczyków", "Wolna Palestyna", "From the river to the sea, Palestine will be free" (Od rzeki do morza, Palestyna będzie wolna), "To, co dzieje się w Palestynie, to jest ludobójstwo i masowe zniszczenie, i jesteśmy tego naocznymi świadkami na żywo".

Do demonstracji odniósł się jednak wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, który zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie z wydarzenia, na którym widać kobietę niosącą transparent z napisem "keep the world clean" i narysowanym koszem na śmieci z izraelską flagą w środku.

"Transparenty wzywające do nienawiści ze względów narodowościowych / etnicznych to złamanie prawa - i podstawa do rozwiązania zgromadzenia" - napisał Jabłoński.

Zdarzenie skomentował też ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne: "Warszawa dzisiaj. Polskie władze mają powinność zapobiegania przejawom takiego otwartego antysemityzmu" - przekazał.

Dziś do sprawy odniósł się kancelaria Andrzeja Dudy, która stanowczo potępiła antysemickie hasła pojawiające się w przestrzeni publicznej.

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda stanowczo potępia antysemickie hasła, które pojawiły się podczas wczorajszego marszu zorganizowanego w Warszawie. My, Polacy, ze względu na pamięć o tych, którzy zostali zamordowani w czasie Holokaustu - nigdy nie możemy się zgodzić na jakiekolwiek przejawy antysemityzmu w żadnej formie i wszelkie jego oznaki budzą nasze głębokie oburzenie. W Polsce nie ma zgody na wyrażanie nienawiści wobec kogokolwiek. To całkowicie sprzeczne z wartościami, na których opiera się Rzeczpospolita" - napisano w oświadczeniu Kancelarii Prezydenta.