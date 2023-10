IDF działa z dużym rozmachem. "Times of Israel" informuje o schwytaniu w sobotę wieczorem członka oddziału Nukhba - formacji palestyńskich sił specjalnych - który próbował przedrzeć się przez granicę, by wrócić do Strefy Gazy. Wojskowi izraelscy przyznają, że był "wycieńczony" po dwóch tygodniach ukrywania się poza enklawą.

Oddziały Nukhba odegrały kluczową rolę w niespodziewanym ataku z 7 października. Dlatego też, jak przyznaje sam kontradmirał Hagari schwytanie i eliminacja członków grupy są "priorytetowe" dla izraelskich wojsk.

Netanjahu ostrzega: Konsekwencje dla Libanu będą niszczycielskie

Izrael nie ma pewności, czy Hezbollah stanowiący główną siłę polityczną w Libanie włączy się do wojny na pełną skalę. Benjamin Netanjahu zapowiedział jednak, że taki krok spotka się ze straszliwym odwetem dla całego Libanu.

Premier ocenił, że jeśli Hezbollah podejmie decyzję o włączeniu się do wojny, będzie to największy błąd w jego historii. "Okaleczymy go siłą, której nawet nie jest w stanie sobie wyobrazić, a konsekwencje dla niego i państwa libańskiego będą niszczycielskie" - powiedział.



W jeszcze ostrzejszym tonie wypowiedział się minister gospodarki Izraela. Nir Barkat w wywiadzie udzielonym w sobotę, stwierdził, że jeśli Hezbollah zdecyduje się na otwarcie frontu na północy, Iran i Liban "zostaną starte z powierzchni ziemi".

Napięcie na północnej granicy Izraela rośnie od 7 października. Codziennie dochodzi tam do wymiany ognia. Izrael oskarża Hezbollah o dokonywanie ataków i odpowiada uderzeniami w posterunki organizacji w Libanie.

Według izraelskich mediów w ciągu ostatnich dwóch tygodni w potyczkach przygranicznych zginęło co najmniej 14 członków Hezbollahu.



Organizacja uznawana jest za silniejszą, lepiej zorganizowaną i finansowaną przez m.in. Iran. Hezbollah dysponuje największą niepaństwową armią świata. Od ataku Hamasu dwa tygodnie temu, pojawiają się obawy o udział libańskiej formacji w wojnie, co zmusiłoby Izrael do walki na dwóch frontach.