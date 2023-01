Rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy w Davos będą dotyczyły kwestii bezpieczeństwa i gospodarczych związanych z wojną Rosji przeciw Ukrainie i problemami wywołanymi przez pandemię - powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Dodał, że prezydent będzie promował polską przedsiębiorczość.

Andrzej Duda / Radek Pietruszka / PAP

Tegoroczne edycja odbywa się pod hasłem rozmów na temat podzielonego świata, który po pandemii wychodzi z zadyszki gospodarczej, ale który nie jest pozbawiony różnego rodzaju wyzwań, w tym wyzwań natury bezpieczeństwa - powiedział Przydacz dziennikarzom przed wylotem prezydenta do szwajcarskiego Davos, gdzie w poniedziałek wieczorem rozpocznie się Światowe Forum Ekonomiczne.

Dodał, że tematem rozmów będą skutki rosyjskiej agresji wobec Ukrainy "dla świata rozwiniętego, ale także dla świata rozwijającego się".

Szef BPM zapowiedział "szereg wystąpień publicznych" prezydenta i jego udział w dyskusjach panelowych, m.in. z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem z partnerami zza oceanu" - z USA i Kanady.

Chcemy, aby rozmowa dotycząca wyzwań natury bezpieczeństwa i polityki wschodniej, polityki gospodarczej, koncentrowała się także na kontaktach z partnerami z Europy i z dalszych kierunków - powiedział. Dodał, że w planie są również spotkania z przywódcami państw afrykańskich.

Przydacz zaznaczył, że prezentacji Polski jako aktora polityki międzynarodowej mają służyć dyskusje organizowane w Domu Polskim w Davos. Prezydent będzie również promował polskich przedsiębiorców, polski biznes - zapowiedział szef BPM.

W jakich panelach weźmie udział prezydent?

Jak poinformowała prezydencka kancelaria, Andrzej Duda będzie uczestniczył w Światowym Forum Ekonomicznym w dniach 17-19 stycznia (wtorek-czwartek). Weźmie udział w dyskusjach: "In Defence of Europe", "The pathway to European energy sovereignty", "NATO on the road to the 2023 Vilnius Summit", "European leadership in a Fragmented World", IGWEL "Preparing for a New Geopolitical Era" oraz w sesji "Restoring Security and Peace".

Prezydent będzie też uczestniczył m.in. w otwarciu wystawy nt. rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie. Spotka się również z prezydentami Litwy Gitanasem Nausėdą i Łotwy Egilsem Levitsem oraz z prezydentem Szwajcarii Alainem Bersetem. Będzie ponadto rozmawiał z prezes IBM na Europę, Bliski Wschód i Afrykę Aną Paulą Assis.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos rozpocznie się w poniedziałek o godz. 18 ceremonią wręczenia Kryształowych Nagród za pracę na rzecz ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywnościowego, zmian klimatu, zdrowia psychicznego i edukacji. Forum potrwa do piątku.