"To spotkanie miało ze strony polskiej bardzo stanowczy charakter" - poinformował wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna po spotkaniu z ambasadorem Izraela Jakowem Liwne. "Ambasador przeprosił" - powiedział Szejna, który przedstawił dyplomacie polskie żądania po ataku na konwój wolontariuszy w Strefie Gazy, w którym zginął Polak.

Rzecznik MSZ Paweł Wroński (P) i wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna (L) podczas wypowiedzi dla mediów przed siedzibą MSZ / Radek Pietruszka / PAP

Podczas spotkania wiceminister Andrzej Szejna przekazał ambasadorowi Izraela notę protestacyjną. Jak podkreślił, "ambasador nie będzie z Polski wydalony".

Siedmioro wolontariuszy organizacji humanitarnej World Central Kitchen, w tym Polak, zginęło w Strefie Gazy; organizacja podała, że zostali ostrzelani przez izraelską armię. Do wydarzenia doszło podczas dostarczania przez pracowników pomocy żywnościowej, która przybyła do Strefy Gazy kilka godzin wcześniej statkiem z Cypru.

Szejna: Ambasador przeprosił

Na początku pan ambasador przeprosił za to zdarzenie nie mające precedensu w historii cywilizowanego świata, czyli zbombardowanie samochodu konwoju humanitarnego - mówił na konferencji prasowej Szejna.

Oczekujemy transparentnego śledztwa w sprawie ataku, które ja nazywam morderstwem - podkreślił wiceszef MSZ.

Szejna poinformował, że przedstawił ambasadorowi Izraela polskie żądania. Chodzi przede wszystkim o jasne, transparentne śledztwo oraz odszkodowanie dla rodziny Polaka, który zginął.

Chcemy, by w procedurze karnej wobec żołnierzy, którzy dokonali ataku na konwój humanitarny, dopuszczona była prokuratura okręgowa w Przemyślu; mamy tu do czynienia z art. 148 Kk, czyli zabójstwem z użyciem materiałów wybuchowych - powiedział Szejna.

Na razie przebieg procesu wyjaśnienia nie jest dla polskiej strony satysfakcjonujący - mówił wiceminister.

Gorąco przed ministerstwem

Wcześniej ok. godz. 10.40 przed gmach ministerstwa wyszedł rzecznik MSZ Paweł Wroński razem z Andrzejem Szejną. W tym czasie przed gmachem resortu trwała już pikieta ok. 30 osób przedstawiających się jako przedstawiciele środowisk propalestyńskich, które domagały się wydalenia Liwnego oraz "zerwania stosunków dyplomatycznych z Izraelem dopóki trwa ludobójstwo w Strefie Gazy".

Okrzyki protestujących zagłuszały wypowiedzi Wrońskiego i Szejny, w związku z czym rzecznik resortu poinformował jedynie, że w MSZ odbyła się rozmowa z ambasadorem Liwne oraz że konferencja w tej sprawie odbędzie się po godzinie 11.

Posłowie Suwerennej Polski: Oczekujemy wydalenia z Polski ambasadora Izraela

Posłowie Suwerennej Polski Sebastian Kaleta i Jacek Ozdoba poinformowali podczas piątkowej konferencji pod gmachem MSZ, że oczekują wydalenia z Polski ambasadora Izraela Jakowa Liwnego.

Nie może być takiej sytuacji, że Polak ginie, a ta sprawa jest lekceważona - powiedział Ozdoba. Reakcja MSZ musi być stanowcza - podkreślił Ozdoba. Jak ocenił, wypowiedzi ambasadora dotyczące tego, co wydarzyło się w Strefie Gazy, wskazują, że tak naprawdę bagatelizuje on problem. Wręcz czasami zachowuje się, jak jakiś nadzorca. Stąd reakcja MSZ powinna być zero-jedynkowa. Powinno dojść do wydalenia (ambasadora), a nie jakiegoś wezwania i miłej rozmowy przy ciastkach - dodał polityk SP.

Po wezwaniu, które otrzymał ambasador Izraela, kiedy spotka się z państwem po wyjściu z tego budynku, powinien poinformować on i rzecznik MSZ, iż otrzymał notę, że jest w Polsce persona non grata - powiedział Kaleta. Ambasador Izraela niestety pokazuje butę Izraela wobec Polski. Przez ostatnie lata państwo Izrael wielokrotnie oczerniało Polskę na arenie międzynarodowej, prowadziło wobec Polski wrogie działania dyplomatyczne, de facto w wielu obszarach - zaznaczył Kaleta.

Według niego, państwo Izrael powinno poinformować dzisiaj, że dopuszcza w pełni polską prokuraturę do śledztwa prowadzonego w tej sprawie. Żeby standard śledztwa był najwyższy, polska prokuratura powinna bezpośrednio uczestniczyć w tym śledztwie. Ja nie wiem, co szef MS Adam Bodnar robi w tej sprawie, bo zajmuje się siłowym przejmowaniem prokuratury. Ale tutaj prokuratura powinna również stanowczo zadziałać razem z polską dyplomacją - oświadczył Kaleta.

Skandaliczny wpis ambasadora Izraela

Niedługo po tragedii w Strefie Gazy ambasador Izraela w Polsce zamieścił szokujący wpis w mediach społecznościowych.

"Skrajna prawica i lewica w Polsce oskarżają Izrael o umyślne morderstwo we wczorajszym ataku, w skutek którego śmierć ponieśli członkowie organizacji humanitarnej, w tym obywatel Polski. Wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji Krzysztof Bosak twierdzi, że Izrael popełnia "zbrodnie wojenne" i terroryzuje organizacje humanitarne, aby zagłodzić Palestyńczyków. To ten sam Bosak, który do dziś nie zgodził się potępić masakry dokonanej przez Hamas 7 października i którego partyjny kolega, prawicowy ekstremista, zgasił gaśnicą chanukową menorę, którą zapaliliśmy w parlamencie w Warszawie. Wniosek: antysemici zawsze pozostaną antysemitami, a Izrael pozostanie demokratycznym Państwem Żydowskim, które walczy o swoje prawo do istnienia. Również dla dobra całego świata zachodniego" - napisał na platformie X.