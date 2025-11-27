Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na dwa miesiące od dnia zatrzymania Jewhenija I. i Ołeksandra K., podejrzanych o akty dywersji na kolei, do których doszło 15 i 16 listopada. Mężczyźni nie przebywają w Polsce. Wyjechali na Białoruś.

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika / Przemysław Piątkowski / PAP

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zgodził się na tymczasowy areszt dla 41-letniego Jewhenija I. i 39-letniego Ołeksandra K.; ma to związek z aktami dywersji na kolei.

Decyzja sądu otwiera drogę do wydania za mężczyznami listu gończego, a następnie międzynarodowego listu gończego i czerwonej noty Interpolu.

15 i 16 listopada doszło do aktów dywersji na trasie kolejowej Warszawa-Lublin - uszkodzone zostało torowisko w miejscowości Mika oraz sieć trakcyjna pod Puławami.

Obaj mężczyźni uciekli na Białoruś.

Posiedzenia aresztowe w sprawie 41-letniego Jewhenija I. i 39-letniego Ołeksandra K. odbyły się w Sądzie Rejonowym dla m.st. Stołecznego Warszawy. Jak przekazał po ich zakończeniu prok. Artur Kaznowski z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, sąd uwzględnił wniosek prokuratury o areszt tymczasowy dla mężczyzn.

Decyzja sądu to, zgodnie z procedurą karną, pierwszy krok do wydania za mężczyznami listu gończego, a potem międzynarodowego listu gończego i ewentualnie czerwonej noty Interpolu.

Akty dywersji na kolei

Do aktów dywersji na trasie kolejowej Warszawa - Lublin doszło 15 i 16 listopada w miejscowości Mika oraz pod Puławami, w okolicach miejscowości Gołąb. W niedzielę 16 listopada rano maszynista pociągu zgłosił nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej. Na miejscu służby odkryły, że torowisko jest uszkodzone w wyniku wybuchu.

Z kolei pod Puławami uszkodzona została sieć trakcyjna, która w jednym z pociągów wybiła szybę. Był to pociąg relacji Świnoujście-Rzeszów, którym podróżowało 475 pasażerów.

Po tych zdarzeniach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wprowadziło trzeci stopień alarmowy CHARLIE na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. Ma on obowiązywać do północy do 28 lutego 2026 roku.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. CHARLIE - trzeci stopień alarmowy - oznacza m.in. wprowadzenie dyżurów, w tym osób odpowiedzialnych za procedury w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Dwóch Ukraińców uciekło na Białoruś

W związku z tymi aktami dywersji prokuratura postawiła Ołeksandrowi K. i Jewhenijowi I. zarzuty dokonania aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi o zarzut kwalifikowany z trzech artykułów - dotyczący odmiany szpiegostwa w postaci aktów sabotażu na rzecz obcego wywiadu, spowodowania zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym i używania materiałów wybuchowych. Grozi za to dożywocie. Mężczyźni uciekli na Białoruś - wyjechali tam rejsowym autobusem, posługując się swoimi dokumentami.