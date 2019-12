Statek ratowniczy "Orkan" wraz z holowanym uszkodzonym jachtem wędkarskim "Hunter" z 14 osobami na pokładzie jest już w porcie w Ustce. Awarii uległ wał napędowy jachtu, co groziło jego zatonięciem.

Zdj. ilustracyjne / Barbara Ostrowska / PAP

Załoga statku wezwała pomoc ok. 7 rano, będąc ok. 30 kilometrów od brzegu, ale wtedy nie było zagrożenia zatonięcia jednostki. Dopiero około godz. 8.30 uszkodzony wał zaczął się przemieszczać, co spowodowało zagrożenie przebicia kadłuba. Kilkanaście minut później jednostki SAR - statki "Orkan" z Ustki i "Huragan" z Łeby - rozpoczęły akcję ratunkową.

Statek ratowniczy wraz z jednostką wędkarską są już na wejściu do portu do Ustki. O godz. 15.10 do asysty wyszła załoga Brzegowej Stacji Ratowniczej z Ustki i trwa wpływanie do portu - poinformował rzecznik SAR w Gdyni Rafał Goeck.



Dodał, że nikt z 12 wędkarzy i dwóch załogantów, nie wymagał wcześniejszej ewakuacji na drugi z biorących udział w akcji ratowniczej statków.



Holowanie 11-metrowego "Huntera" rozpoczęło się w piątek ok. godz. 11.