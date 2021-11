​W Częstochowie przesadzają drzewa. Chodzi o Aleję Wojska Polskiego i przebudowę dawnej trasy nr 1, czyli tak zwaną "gierkówkę".

Akcja przesadzania drzew w Częstochowie / Marcin Buczek / RMF FM

Do przesadzania drzew wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt. Na początek przesadzono 7 kilkunastoletnich klonów emerald queen o obwodzie pnia ok. 30 cm. Drzewa trafiły na zieleniec w obrębie węzła drogowego przy ul. Makuszyńskiego.

Ale to dopiero początek akcji, bo docelowo w nowe miejsce ma trafić ponad 120 drzew z obecnego terenu budowy. To drzewa w wieku od kilkunastu do dwudziestu kilku lat i o różnej grubości: od ok. 20 do ponad 50 cm. Nowe życie dostaną takie gatunki jak: klon polny elsrijk, dęby czerwone, sosny czarne, klon pospolity globosum, głóg pośredni i wspomniany wcześniej klon emerald queen.

Jednocześnie specjaliści od zieleni prowadzą analizy terenowe, po których liczba przesadzeń może się zwiększyć o kolejnych kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt sztuk. Chodzi o część drzew starszych i o grubszych pniach - nawet powyżej 30 lat życia i obwodzie przekraczającym 70 cm.

Ostateczna liczba ewentualnych, dodatkowych przesadzeń uzależniona jest od wyników badań stanu zdrowia drzewostanu i kondycji układu korzeni.