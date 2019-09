Żeglarz z dryfującego po Bałtyku jachtu Konsal 2 jest już bezpieczny, w drodze do Polski. Jak dowiedziała się nasza reporterka Aneta Łuczkowska, ratownikom SAR udało się podjąć rannego mężczyznę na pokład statku „Sztorm”.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Marynarz brał udział w regatach samotników dookoła Gotlandii. Kłopoty zaczęły się w niedzielę wieczorem. Mężczyzna złamał rękę, a ratownicy nie mogli go podjąć śmigłowcem z powodu fatalnych warunków pogodowych - fale miały 7 metrów, a wiało nawet 9 w skali Beauforta.

Do marynarza podpłynęły dwa statki Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Mężczyznę dzisiaj udało się wyciągnąć z jachtu na okręt "Sztorm". Ratownicy określają jego stan jako dobry. W Polsce trafi do szpitala.

Jacht Konsal 2 nadal dryfuje po Bałtyku. Jest już w rosyjskiej strefie brzegowej, więc to Rosjanie zdecydują, co się z nim stanie - albo odholują go do brzegu, albo pozostawią na morzu. Nasze służby ratunkowe nie mają już na to wpływu.