"W świecie, dla którego prawda właściwie jest już czymś przebrzmiałym, ogłoszono, że żyjemy właściwie w czasie postprawdy, a z tym wiąże się także ideologia absolutnej wolności. Każdy może czynić co chce i każdy ma prawo do realizacji tylko i wyłącznie siebie, nie patrząc na innych" – stwierdził metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski w czasie mszy w katedrze na Wawelu na rozpoczęcie 41. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę. Nawiązał też do słów lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska dotyczących macierzyństwa.

Abp Marek Jędraszewski / Łukasz Gągulski / PAP

Abp Marek Jędraszewski mówił w homilii, że także dzisiaj, tak jak w czasach PRL, "jest wielkie zmaganie o prawdę". Według niego "odrzuca się to wielkie nauczanie Kościoła, które tak jasno zabrzmiało w całym nauczaniu św. Jana Pawła II, że wolność polega na posłuszeństwie wobec obiektywnych wartości, że wolność to realizacja prawdziwej rzeczywistości, to realizacja prawdy".



Potrzebne nam jest dzisiaj jakże bardzo takie trzeźwe, czyli w prawdzie, myślenie o najważniejszych sprawach, a nie ma ważniejszych spraw dla życia narodu, dla życia Kościoła, także dla życia Europy i świata, jak zatroskanie o to, aby człowiek zachował w sobie godność polegającą na tym, że jest stworzony na boży obraz i boże podobieństwo jako kobieta i jako mężczyzna i że z tym wiąże się trzeźwe, to znaczy w prawdzie, myślenie o tym, kim jest kobieta, kim jest mężczyzna, co znaczy małżeństwo, co znaczy rodzina, co znaczy miłość małżeńska i rodzinna, będąca fundamentem trwałości narodu - wyliczał arcybiskup.





Abp Jędraszewski nawiązał też do słów lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Jakże tutaj z bólem nie przypomnieć słów, które padły zaledwie przedwczoraj z ust prominentnego polityka w Nakle, który mówił “urodzenie dziecka to demograficznie fajna rzecz, ale dla kobiety to często udręka na najbliższe 20 lat. Musimy podjąć działania, żeby polska kobieta miała poczucie, że jest równoprawna, że macierzyństwo nie zamieni ją w niewolnicę" - relacjonował.



Przyznacie moi drodzy, słowa, przynajmniej ja nie pamiętam, żeby padały publicznie, mówiące tak o godności kobiety, o godności macierzyństwa, o rodzinie, która na miłości rodzicielskiej i macierzyńskiej zwłaszcza się buduje - wskazał metropolita krakowski. No ale ten pan kilka lat temu mówił, że “rodzina bez dzieci, to rodzina tania dla państwa"- myślenie czysto ludzkie, myślenie po ludzku w kategoriach pieniądza i bieżącego czasu, a Bóg Ojciec, wskazując na swojego umiłowanego syna, mówi do apostołów, mówi także do nas - myślcie po bożemu, na sposób boży, nie na sposób ludzki - dodał.