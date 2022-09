"Nie można definiować aborcji jako prawa człowieka, ponieważ oznacza to poparcie dla praw nazistowskich, które kierowały się taką samą logiką" - powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w rozmowie z portalem wPolityce.pl. "Sprowadzanie aborcji tylko do sprawy wolności kobiety jest wysoce nieszlachetne i nieludzkie" – ocenił.

Abp Stanisław Gądecki / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Arcybiskup Stanisław Gądecki odniósł się w rozmowie z portalem wPolityce.pl do wypowiedzi polityków opozycji. Podczas Campusu Polska Przyszłości lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział, że pierwszego dnia po wygranych wyborach zaproponowana zostanie Sejmowi ustawa zakładająca, że aborcja do 12. tygodnia ciąży to decyzja wyłącznie kobiety. Zadeklarował też usunięcie z list wyborczych polityków, którzy mają inne zdanie w tej kwestii.

Medycyna uczy, kiedy zaczyna się życie człowieka i w jaki sposób on się rozwija. Nie musimy więc odwoływać się do nauczania Kościoła, wystarczy trzymać się osiągnięć medycyny, żeby stwierdzić, że ten człowiek rozwija się, przechodzi różne etapy, ale w każdym momencie to jest inna, osobna osoba - zwrócił uwagę przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.



Chcąc nie chcąc, to zawsze jest decyzja dotycząca drugiego człowieka, nie tylko matki - tłumaczył abp Gądecki, odnosząc się do aborcji. Trzeba zachować cały szacunek dla matki i trzeba zachować cały szacunek dla tego dziecka, które się poczęło, i które się rozwija - apelował.