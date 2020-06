Komisja Europejska zaakceptowała nowy program ekologiczny LIFE dla województwa Małopolskiego. Strategia walki ze zmianami klimatycznymi i smogiem zostanie wsparta 70 milionami złotych.

Wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz podczas konferencji prasowej / Jacek Skóra / RMF FM

Przyczyną powstania programu jest fakt, że dotychczas obowiązujące przepisy w zakresie ochrony i kształtowania środowiska nie są w dostatecznym stopniu realizowane w gminach województwa małopolskiego.

"W ramach projektu ekoMałopolska wdrażane będą kompleksowe działania dla wszystkich komponentów środowiska. Projekt ten integruje najważniejsze obszary ochrony środowiska: jakość powietrza, zapobieganie zmianom klimatycznym, gospodarkę odpadami oraz ochronę przyrody i krajobrazu" - można przeczytać na stronie urzędu.

Projekt ekoMałopolska z dofinansowaniem unijnym Jacek Skóra / RMF FM

Jest to przede wszystkim promocja odnawialnych źródeł energii, ale także bardzo bliska współpraca z samorządami - podkreślał wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz.

Infografika dotycząca programu / Materiały prasowe



Polityk zaznaczył, że Małopolanie muszą znać potencjał odnawialnych źródeł energii. Te działania, które w najbliższym czasie mają przygotował Małopolskę do tego, by być pierwszym regionem w skali kraju, który ma gotowe scenariusze dochodzenia do równowagi klimatycznej - dodał.

Infografika dot. programu / Materiały prasowe