Wojna dopiero zacznie uderzać w nasze kieszenie. Urząd Regulacji Energetyki, do którego dotarły już wnioski o zmiany taryf, ostrzega rząd, że skala podwyżek, których domagają się producenci prądu, jest nie do przyjęcia dla odbiorców. Z nieoficjalnych informacji wynika, że możliwe są prawie trzykrotne podwyżki cen prądu. Na domiar złego brakuje węgla, a Rosja zakręca kurki z gazem Niemcom, co zwiastuje podwyżki cen również tego surowca w Europie.

Wojciech Jakóbik / Leszek Szymański / PAP Skąd się bierze aż taka skala podwyżek? Dlaczego Urząd nie może po prostu nie zgodzić się na nie? Jak rząd może ochronić Polaków przed ruiną przy płaceniu rachunków? Jakie są na to szanse? Te pytania Michał Zieliński zada ekspertowi ds. energii Wojciechowi Jakóbikowi. W porannej rozmowie "7 pytań o 7:07" w internetowym radiu rmf24 nasz dziennikarz będzie się też dowiadywał, czy zapełnione magazynu gazu w Polsce rzeczywiście gwarantują nam, że go nie zabraknie i czy przedstawiciele rządu zdają sobie sprawę z sytuacji, kiedy powtarzają, że możemy dzięki tym zapasom zastanawiać się, któremu z państw sąsiednich udzielić, jeśli zechcemy, pomocy. Nasz dziennikarz zapyta też swojego gościa o rysującą się współpracę dwóch wrogich Zachodowi państw, czyli Rosji i Iranu i o to co to oznacza dla rynku energii. Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24 na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. RMF 24