Śledztwo w sprawie narażenia dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia wszczęła szczecińska prokuratura. Chodzi o zdarzenie z przedszkola przy ul. Hożej w Szczecinie, gdzie w miniony piątek dwie dziewczynki o mało nie udusiły się skakanką. Dzieci są w szpitalu.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Stan dziewczynek jest ciężki. Są na oddziałach intensywnej terapii.

Lekarze obie 7-latki utrzymują w stanie śpiączki farmakologicznej. Lżej poszkodowaną dziewczynkę, u której nie doszło do zatrzymania akcji serca, być może jutro lekarze wybudzą.

W przedszkolu, w którym doszło do wypadku, trwa kontrola zasad BHP oraz urządzeń do zabawy, z których mogą korzystać dzieci. Zostaną one przejrzane we wszystkich przedszkolach w mieście.

Prokuratura nie postawiła nikomu zarzutów, ale za niedopilnowanie dzieci opiekunkom może grozić nawet 5 lat więzienia.