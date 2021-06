"Z ranami twarzy i ręki trafiła do szpitala trzyletnia dziewczynka, która została pogryziona przez 11-miesięcznego psa rasy amstaff w Nowogrodzie Bobrzańskim w pow. zielonogórskim" – poinformowała Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Do tragedii doszło w sobotę na jednej z posesji. Do jej właścicieli przyszyli na przyjęcie znajomi z córeczką. Dziewczynka bawiła się na podwórku z młodym amstaffem należącym do gospodarzy. W pewnym momencie dorośli usłyszeli krzyk dziecka.

Ojciec dziewczynki pobiegł na ratunek. Okazało się, że pies ugryzł jego córkę w rękę. Mężczyzna próbował odciągnąć amstaffa, a ten jeszcze bardziej rozwścieczony ugryzł dziecko w twarz. Trzylatka została przewieziona do szpitala.



Jak przekazała Barska, na szczęście obrażenia, których doznała, nie są bezpośrednim zagrożeniem dla jej życia. Została jednak pokaleczona. Po konsultacji z powiatowym lekarzem weterynarii zadecydowano, że amstaff zostanie poddany obserwacji.





"Wobec właścicieli psa będzie prowadzona sprawa z art. 160 Kodeksu karnego mówiącego o narażeniu człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Informacja o tym wydarzeniu zostanie też przekazana sądowi rodzinnemu, który oceni czy rodzice pokrzywdzonej dziewczynki w należyty sposób sprawowali nad nią opiekę" - dodała policjantka.