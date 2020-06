Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Pasłęku. Zginął tam 27-letni kierowca, który nie zatrzymał się do policyjnej kontroli.

Służby na miejscu wypadku / elblag.policja.gov.pl /

Do wypadku doszło w niedzielę ok. 21:30 przy ul. Bohaterów Westerplatte w Pasłęku. Jak podaje policja, 27-latek kierujący hondą nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Pomiar prędkości wykazał, że jechał on 97 km na godzinę przy ograniczeniu do 50 km na godzinę.



"Mężczyzna minął stojący patrol i kierował się w stronę drogi nr 7. Na łuku drogi nie zapanował nad rozpędzonym samochodem i uderzył w drzewo" - relacjonuje policja w komunikacie.

Jak ustalono, 27-latek nie miał prawa jazdy.