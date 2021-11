25-letni mężczyzna uciekł w kajdankach z terenu komendy policji w Białogardzie. Do zdarzenia doszło dziś w nocy. Mężczyzna został już schwytany.

W Komendzie Powiatowej Policji w Białogardzie trwa właśnie wyjaśnianie okoliczności ucieczki 25-latka z terenu komendy.

Jak ustaliła reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska, do zdarzenia doszło ok. 3 w nocy przed budynkiem komendy, gdy zatrzymany 25-latek oczekiwał w radiowozie na wprowadzenie do środka. Wykorzystał nieuwagę policjantów i uciekł z rękami skutymi kajdankami.

Poszukiwania zbiega trwały kilka godzin. Jak zapewnia policja, udało się go zatrzymać na terenie sąsiedniego powiatu sławieńskiego.

Mężczyzna był już wcześniej poszukiwany przez policjantów, bo ma do odbycia karę pozbawienia wolności. Ze Sławna, gdzie obecnie przebywa, trafi prosto do zakładu karnego.