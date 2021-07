"Zarzuty spowodowania umyślnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym, w którym zginęła 17-letnia dziewczyna, a jej koleżanka w tym samym wieku została ranna, usłyszał 17-letni motocyklista z pow. ostrowskiego (Mazowieckie)" - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Z ustaleń śledczych wynika, że 17-letni Konrad K. jechał motocyklem marki Kymco, nie posiadając uprawnień do prowadzenia tego typu pojazdów - przekazała dziś rzeczniczka prokuratury Elżbieta Łukasiewicz.

17-latek odwoził do domu pasażerkę w tym samym wieku. Prawdopodobnie poruszał się z nadmierną prędkością. W pewnej chwili stracił panowanie nad motocyklem i uderzył w znajdujące się na prawym poboczu dwie 17-latki - dodała.



Jedna z dziewcząt, Natalia K., zmarła na miejscu, druga - Oliwia Z. - z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala.

Sprawca odmówił badania alkomatem

Sprawca wypadku odmówił poddania się badaniu alkomatem. Po przewiezieniu go do szpitala pobrano od niego krew na zawartość alkoholu oraz środków odurzających. Wyniki badań znane będą za kilka dni.



Jeśli okaże się, że wyniki badań krwi będą negatywne, grozi mu kara do 8 lat więzienia. W przypadku potwierdzenia, że w chwili wypadku był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, kara może być wyższa - nawet do 12 lat pozbawienia wolności.



Konrad K. podczas składanych wyjaśnień powiedział, że nie pamięta, czy przed wypadkiem spożywał alkohol. Zasłaniał się też niepamięcią co do przebiegu i okoliczności wypadku.

Natomiast towarzysząca mu nastolatka zgodziła się na badanie alkomatem; ustalono, że była pod wpływem alkoholu.

Wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego

Prowadząca śledztwo Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej wnioskowała do miejscowego sądu o zastosowanie wobec Konrada K. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Śledczy motywowali to obawą matactwa ze strony podejrzanego.

Sąd nie uwzględnił jednak wniosku prokuratury i zastosował wolnościowe środki w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 15 tys. zł, dozór policji i zakazu opuszczania kraju.



Prokuratura, po zapoznaniu się z argumentacją Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej, podjęła decyzję o skierowaniu zażalenia na to postanowienie do Sądu Okręgowego w Ostrołęce - powiedziała rzeczniczka.

Śledczy czekają na wyniki badań krwi

Obecnie śledztwo jest kontynuowane. Śledczy czekają na wyniki badań krwi 17-latka. Ma być także przeprowadzona sekcja zwłok ofiary wypadku oraz rekonstrukcja całego zdarzenia przez powołanego biegłego z zakresu ruchu drogowego.



Do wypadku doszło w piątek ok. godz. 22 na lokalnej drodze w miejscowości Trynosy Osiedle (gm. Wąsewo). Jak informowała policja, 17-latek jechał motocyklem wraz z pasażerką w tym samym wieku. Na łuku drogi zjechał na pobocze i uderzył w dwie 17-latki, które siedziały na ławce przy kapliczce. Jedna z nich, mimo podjętej reanimacji, zmarła. Druga w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala.

Jak informuje Polsat News, sprawca nagrał wideo z karetki pt. "tak się kończą balety". Nagraniem podzielił się w sieci. Widać na nim, jak jest przewożony karetką.