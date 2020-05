Policja apeluje o kontakt do osób, które były świadkami wypadku w skateparku przy ul. Parkowej w Kaliszu. 16-latek, który uderzył tam głową o betonową ławę, zmarł w szpitalu.

Skatepark, w którym doszło do wypadku

Funkcjonariusze proszą o kontakt świadków wypadku i wszystkich, którzy mają istotne informacje dot. jego okoliczności. Na sygnały czeka prowadząca postępowanie sierż. szt. Patrycja Rosa pod numerem telefonu: 47 77 51 342 lub 47 77 51 460. Informacje można przekazywać również na adres: rzecznik.kalisz@po.policja.gov.pl



Do wypadku doszło 18 maja ok. godz. 19. Jak podaje policja, nastolatek w czasie zjazdu z rampy spadł z roweru i uderzył głową o betonową ławę. Chłopiec nie miał kasku. Z rozległymi obrażeniami głowy przetransportowano do szpitala, gdzie zmarł w nocy.

Policja o wypadku w kaliskim skateparku: 16-latek nie miał kasku TVN24/x-news

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu wszczęła w tej sprawie śledztwo. Policja zapewnia, że na zlecenie śledczych sprawdza każdy wątek zdarzenia. W przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, że 16-latkowi drogę zajechała kilkuletnia dziewczynka na hulajnodze. Chłopiec miał rzekomo próbować zmienić kierunek jazdy, co zakończyło się katastrofą. Matka z dzieckiem miała opuścić miejsce zdarzenia jeszcze przed przyjazdem policji.