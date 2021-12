Święta tuż tuż. Wskazują na to nie tylko pięknie przystrojone choinki i kolorowe ozdoby w centrach miast, ale i tłumy w centrach handlowych. Trwa ostatni weekend przed Bożym Narodzeniem i wzmożony czas świątecznych zakupów. Ile wydamy na święta?

Ostatni dzwonek na kupienie prezentów pod choinkę / Pixabay

W nadchodzącym tygodniu większość z nas będzie myśleć o nadchodzących świętach. Nie tylko pod względem samej atmosfery i możliwości spotkania się z bliskimi, ale również pod kątem gospodarczym. Już dzisiaj w sklepach tłumy, bo mamy niedzielę handlową.

Od poniedziałku ponownie czekają nas długie kolejki do kas, tłok na korytarzach w galeriach handlowych i parkingi pełne samochodów. Z drugiej strony, dla handlowców to intensywny czas ze zwiększonymi obrotami.



Pamiętajmy, że według obowiązujących w Polsce regulacji prawnych, w Wigilię, która przypada w piątek - sklepy będą czynne maksymalnie do 14:00.





Kosztowna wigilia. Ile wydamy?

Organizacja tegorocznej wigilii będzie jeszcze droższa.



Ostatnie dane o inflacji, która wyniosła w listopadzie 7,8 proc., mówiąc delikatnie - nie napawają optymizmem, a kategorią która podrożała znacząco jest między innymi żywność.



Według raportu opublikowanego przez firmę Deloitte, na Boże Narodzenie przeznaczymy w tym roku średnio 2 129 złotych. Przeciętna polska rodzina tylko na jedzenie i picie wyda aż 944 złotych, czyli 10 proc. więcej niż w 2020.



Chyba nikogo nie zdziwi, że droższe będą też dojazdy. Tutaj, średni wydatek świątecznych podróży to 333 złote. W porównaniu z wigilią sprzed roku trzeba będzie wyciągnąć z portfela, bagatela, 55 proc. więcej.



A ile przeznaczymy na upominki pod choinkę? Niemal tyle samo co w 2020 roku, czyli ok. 550 złotych, a każdy Polak kupi średnio 7 prezentów. Nie będzie zaskoczeniem, jeśli dodamy, że najczęściej sięgniemy po kosmetyki i perfumy. To między innymi po takie produkty w przyszłym tygodniu ruszą nasi rodacy, którzy mają jeszcze przed sobą zakup świątecznych upominków.