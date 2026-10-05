Tusk ostro o sprawie Romanowskiego. „Kompromitujące”

RMF24

„Błędem jest, że ktoś taki jak Marcin Romanowski funkcjonował w życiu publicznym” – powiedział w poniedziałek premier Donald Tusk pytany, czy nieprawomocne wydanie byłemu wiceszefowi MS listu żelaznego było „błędem taktycznym”.

W ubiegłym tygodniu sąd nieprawomocnie wydał list żelazny dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, podejrzanego w śledztwie odnoszącym się do Funduszu Sprawiedliwości. Jego obrona zapewnia, że w przypadku uprawomocnienia się decyzji Romanowski pojawi się w Polsce. Prokuratura zapowiedziała już złożenie zażalenia.

Tusk pytany o Romanowskiego nie gryzł się w język

Premier został zapytany w poniedziałek przez TVN24, czy wydany list żelazny „to błąd taktyczny”. W odpowiedzi szef rządu ocenił, iż „błędem jest, że ktoś taki jak Romanowski funkcjonował w życiu publicznym”.

Jak dodał, jemu jest „dość obojętne”, czy były wiceszef MS będzie miał list żelazny i będzie w Polsce przesłuchiwany z wolnej stopy, „czy państwo go w końcu dopadnie, czy będzie już na wieki wieków się ukrywał”. Szczerze powiedziawszy, tak naprawdę kompromitujące i istotne było to, że ktoś taki był w ogóle we władzach publicznych – powiedział Tusk.

Dopytywany, czy błędem było niezawnioskowanie o zmianę składu orzekającego, odparł, że on sam „nie jest specjalistą od listów żelaznych”.

Co grozi byłemu wiceszefowi MS?

Prokuratura w związku ze śledztwem ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości zarzuca Romanowskiemu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Warszawski sąd okręgowy wydał za Romanowskim – na wniosek prokuratury – Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). Za byłym wiceszefem MS wydano też list gończy.

W grudniu 2024 roku okazało się, że Romanowski uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Jak informowano na początku lipca tego roku, Węgry cofnęły mu status uchodźcy i unieważniły dokumenty podróży. Od zmiany rządu na Węgrzech w maju br. media podawały różne nieoficjalne informacje o możliwym miejscu pobytu Romanowskiego.

12 sierpnia warszawski sąd okręgowy poinformował, że wpłynął do niego wniosek o wydanie listu żelaznego. Jak wówczas wynikało, przesyłkę w tej sprawie nadano w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza - separatystycznego regionu Mołdawii, który od czasów konfliktu w latach 90. ubiegłego wieku funkcjonuje - głównie dzięki wsparciu Rosji - jako państwo nieuznawane.